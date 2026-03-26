МегаФон построил частную LTE-сеть для Нордголд в Якутии

Оператор завершил масштабный проект строительства частной сети для предприятий золотодобывающей компании Нордголд в Республике Саха. Проект стал первой pLTE в Олёкминском районе Якутии.

Единая цифровая инфраструктура, которая покрывает площадь около 100 кв.км, открывает возможности для активного внедрения современных высокотехнологичных решений. Инфраструктура включает в себя семь стационарных и две передвижные базовые станции для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

Алексей Шейкин, директор по информационным технологиям кластера Гросс: «Уверенное покрытие всех зон карьера Гросс позволяет передавать данные с горной техники в режиме реального времени. Это повышает функциональность уже действующих решений в сфере диспетчеризации, промышленной безопасности, включая мониторинг усталости водителей и систему предотвращения столкновений, а также отслеживание состояния окружающей среды. Кроме того, pLTE дает возможность полноценного промышленного внедрения беспилотных решений».

Интеграция производственной цепочки за счет цифровых решений, совместимых с новой сетевой инфраструктурой, позволит еще больше оптимизировать маршруты горного транспорта, снизить простои и дополнительно сократить пылеобразование и углеродный след.

«Частные LTE не бывают универсальными – у каждого заказчика свои особые требования. В этом проекте было важно предусмотреть динамику и адаптивность, чтобы производство было обеспечено связью с учетом плановой миграции по территории. Нам удалось решить эту задачу с помощью мобильных станций, которые технически возможно перемещать, сохраняя качественные характеристики», – отметила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

