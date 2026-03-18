Ипотечный портфель Уралсиба вырос до 157,5 млрд рублей

Erid: 2SDnje8KUuP

Банк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в 1,3 раза по итогам февраля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,4 млрд рублей.

Ипотечный портфель Уралсиба вырос со 141,9 млрд рублей (на 01.03.2025 г.) до 157,5 млрд рублей (на 01.03.2026 г.).

Основной рост в этот период происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка – его объем в феврале 2026 году вырос более чем в 2 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2025 года – до 2,9 млрд рублей, а доля в общем объеме выдач – до 87%. Наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

В 2026 году Уралсиб уже дважды снижал ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 18,39% годовых. Полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588 – 28,736% годовых. Рефинансирование ипотеки другого банка теперь можно оформить по ставке от 18,99% (ПСК 19,187– 35,972% годовых).

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnje8KUuP

