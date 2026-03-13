Erid:2SDnjeH5fXf

Банк Уралсиб проведет полезный онлайн-вебинар, посвященный эквайрингу. Встреча пройдет 19 марта 2026 года в 10:00 мск.

Эквайринг сегодня — не просто прием платежей, а инструмент управления бизнесом. Расскажем, как выжать максимум из его возможностей. Участие бесплатное, зарегистрироваться на вебинар можно здесь. Количество мест ограничено.

В программе:

Эволюция эквайринга. Как менялся продукт за последние годы и куда движемся дальше.

Как менялся продукт за последние годы и куда движемся дальше. Новое оборудование для бизнеса. Покажем новые терминалы PAX AF6 и AISINO A90 – это скорость, автономность, современный дизайн. Расскажем как сделать терминал с логотипом компании.

Покажем новые терминалы PAX AF6 и AISINO A90 – это скорость, автономность, современный дизайн. Расскажем как сделать терминал с логотипом компании. Сервис и поддержка: сроки установки, выезд инженеров, техподдержка в чате и по телефону, операционная поддержка, настройка кассовых интеграций.

сроки установки, выезд инженеров, техподдержка в чате и по телефону, операционная поддержка, настройка кассовых интеграций. Деньги быстрее в деле! Зачисления до 3 раз в день и по выходным. Больше никаких кассовых разрывов и ожидания понедельника.

Зачисления до 3 раз в день и по выходным. Больше никаких кассовых разрывов и ожидания понедельника. Акция «Курс на экономию»: низкая ставка и первые 3 месяца без процессинговой платы за терминал. Расскажем, какому бизнесу подходит и поможем подключить.

Спикер – Владислав Сухов, управляющий директор по продажам эквайринга Банка Уралсиб.

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом и ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Erid:2SDnjeH5fXf

Реклама.ИНН0274062111

ПАО « БАНК УРАЛСИБ»