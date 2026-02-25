16+
​32top опубликовал Рейтинг стоматологий Сургута 2026

Названы лучшие стоматологические клиники Сургута

​32top опубликовал Рейтинг стоматологий Сургута 2026
Фото: ru.freepik.com

erid: 2VfnxwpapwK

Стоматологический портал 32top.ru при поддержке «СберЗдоровье» провёл ежегодный Рейтинг лучших стоматологических клиник России. Оценка охватывает максимально большой объем данных, так или иначе свидетельствующих о надежности клиники и профессионализме ее сотрудников. Методология разбита на несколько больших блоков:

  • Спектр услуг
  • Врачи
  • Оборудование
  • Комфорт и сервис
  • Общая информация
  • Работа администраторов
  • Отзывы и динамика выручки
  • Сайт и социальные сети

Результаты Рейтинга

1. Центр эстетической стоматологии ОРХИДЕЯ (ул. Университетская, д. 9)

Клиника работает с 2025 года, оказывает услуги по 13 направлениям, в том числе ортодонтия, имплантология, гнатология, нейромышечная стоматология. Есть операционный блок с палатой пробуждения. Для удобства пациентов в клинике есть телевизоры на потолке. В штате врачи 12 специальностей, в том числе имплантолог, гнатолог, функциональный диагност. Врачи регулярно обучаются и повышают квалификацию. В клинике используется передовое оборудование, в том числе внутриротовой сканер, 3D томограф / КЛКТ, кондилограф, артикулятор, цифровая система анализа прикуса.

2. Сеть клиник CIFRA CLINIC (ЦИФРА КЛИНИК) (ул. Гагарина, д. 8)

Клиника работает с 2024 года. Врачи принимают только взрослых. Применяется ингаляционный и внутривенный наркоз. Есть операционный блок с палатой пробуждения. Для удобства пациентов в клинике есть телевизоры на потолке, персональные кураторы. В штате врачи 9 специальностей, в том числе имплантолог, анестезиолог. Врачи клиники регулярно обучаются и повышают квалификацию. В клинике используется передовое оборудование, в том числе внутриротовой сканер, 3D томограф / КЛКТ, артикулятор.

3. Сеть клиник CIFRA CLINIC (ЦИФРА КЛИНИК) (ул. Энгельса, д. 11)

Клиника работает с 2020 года, оказывает услуги по 13 направлениям, в том числе ортодонтия, имплантология, лечение травм зубов и челюсти. Есть своя зуботехническая лаборатория, операционный блок с палатой пробуждения. Для удобства пациентов в клинике есть телевизоры на потолке, персональные кураторы. Врачи регулярно обучаются и повышают квалификацию. В клинике используется передовое оборудование, в том числе внутриротовой сканер, 3D томограф / КЛКТ, артикулятор.

4. Стоматологическая клиника SALVADOR (САЛЬВАДОР) (ул. Григория Кукуевицкого, д. 12)

Клиника работает с 2021 года, оказывает услуги по 15 направлениям, в том числе ортодонтия, имплантология, гнатология, нейромышечная стоматология, лечение травм зубов и челюсти. Для удобства пациентов в клинике есть телевизоры на потолке, видеоочки, персональные кураторы. Врачи используют передовое оборудование, в том числе аппарат для пьезохирургии, внутриротовой сканер, лазерная установка для работы на твердых тканях, лазерная установка для работы на мягких тканях, аппарат для люминесцентного анализа, DIAGNOcam, EMS Prophylaxys master, цифровая система анализа прикуса. Клиника работает без выходных, доступна рассрочка 0%.

5. Стоматологическая клиника ЭСДИ (ул. 30 лет Победы, д. 41)

Клиника работает с 2021 года, оказывает услуги по 9 направлениям, в том числе ортодонтия, имплантология, челюстно-лицевая хирургия. Есть своя зуботехническая лаборатория. Для удобства пациентов в клинике есть персональные кураторы. В штате клиники врачи 4 специальностей, в том числе имплантолог. Прием осуществляется только для взрослых.

6. Стоматологическая клиника АЛЬФА СТОМ (ул. Геологическая, д. 21)

Клиника работает с 2011 года, оказывает услуги по 8 направлениям, в том числе ортодонтия, имплантология. В штате врачи 7 специальностей, в том числе имплантолог, ортопед, детский стоматолог. Возможно лечение по ДМС.

Реклама: ИП Колтомова Кристина Андреевна

ИНН: 421814563382

erid: 2VfnxwpapwK


