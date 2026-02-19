16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,1524   EUR  90,2683  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

​Кирилл Меньшов: отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры

Результаты тестирования вендорских продуктов Сбером могут стать бенчмарком для рынк

​Кирилл Меньшов: отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjcaKfE1

Импортозамещение ПО играет ключевую роль на российском финансовом рынке. Банки тестируют вендорские продукты в основных классах финансового сектора — АБС, ДБО, процессинг, микросервисные платформы и другие — чтобы помочь компаниям, собирающимся внедрять импортозамещённые технологии, выбрать оптимальные варианты. О результатах тестирования вендорских продуктов по ключевым направлениям банковской деятельности на сессии «Полигоны. Где рождаются решения» в рамках Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов.

Спикер отметил, что фокус сместился с микросервисных платформ на более широкий инфраструктурный слой и системное ПО, поскольку именно они являются базой для всех остальных систем. Он также рассказал, что результаты тестирования вендорских продуктов Сбером могут стать бенчмарком для рынка.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка:

«Отраслевые полигоны — важный инструмент для развития финансовой ИТ-инфраструктуры. Сегодня в тестирование приходят вендоры, которым есть что показать и которые не боятся брать на себя ответственность за свои продукты. Мне кажется, что это ключевая задача полигонов сделать такой шорт-лист вендоров, которые готовы работать с банковским сообществом, демонстрировать свои решения, проводить сравнительный анализ с конкурентами. Важно, чтобы для банковского сообщества был выработан, возможно, шорт-лист производителей в каждой категории ПО».

Кирилл Меньшов отметил, что вендоры, сотрудничающие в рамках инициативы, — ответственные партнёры, готовые конкурировать качеством и функционалом. Особо спикер выделил коллаборацию между ними: даже конкурируя в одних сегментах, в других они объединяются для создания сложных конфигураций. Такие вендоры понимают рынок и заказчика, активно участвуют в развитии продуктов.

Подводя итог, Кирилл Меньшов подчеркнул важность развития инфраструктурного софта.

Erid: 2SDnjcaKfE1
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:32, просмотров: 203, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте дорожники восстановили неработавший после ДТП светофор у ДИ «Нефтяник» 590
  2. ​В Сургуте на Масленицу перекроют дорогу у Центральной площади 524
  3. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 517
  4. ​Биометрия: куда идём? 514
  5. В Югре количество людей, занимающихся спортом, за год выросло больше чем на 100 тысяч 504
  6. ​Предприниматели — на удалёнке 500
  7. ​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов 484
  8. ​Эксперты назвали лидера среди операторов по покрытию в Югре 461
  9. ​Развитие с первых шагов: каждый 5-й сотрудник Сбера в Югре устроился в банк сразу после вуза 444
  10. ​Банк Уралсиб получил награду премии YoFin за экспресс-гарантии для бизнеса 444
  1. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 2615
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 2534
  3. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 2252
  4. ​Важно не количество – важен результат 2221
  5. ​Что такое хорошо 1992
  6. Масленица в Сургуте будет проходить на трех городских площадках 1946
  7. ​Масленица – 2026: когда праздновать, что готовить и какие традиции соблюдать // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1860
  8. ​Депутаты хотят запретить «молельные комнаты» в домах. Центральное духовное управление мусульман поддержало идею и предложило открыть их в супермаркетах 1858
  9. ​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год 1834
  10. В Югре суд отправил на семь лет в колонию бывшую чиновницу и ее подельника — депутата областной думы 1798
  1. ​Чипнут всех 10312
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7493
  3. ​Когда иначе нельзя 6277
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5279
  5. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4444
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4087
  7. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 4011
  8. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4008
  9. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 3775
  10. Актировка: 1-8 класс второй смены 3587

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика