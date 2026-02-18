16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7389   EUR  90,8658  

Новости

Больше новостей
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
У вас установлен счетчик воды?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов

К концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств

​Сбер: Для борьбы с телефонным мошенничеством нужно объединять усилия и технологии банков, операторов связи и правоохранительных органов
Фото: Сбер

Erid: 2SDnjcDdruX

На Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» завершилась собственная сессия Сбера «Кибермошенничество. К барьеру!». Модерировал дискуссию журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьёв.

Сегодня в России сложно найти человека, которому хотя бы раз не позвонили мошенники, рассказал Владимир Соловьёв. Телефонное мошенничество приносит огромный ущерб — сотни млрд рублей в год. Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов, к концу 2025 года удалось впервые остановить рост объёма похищенных телефонными мошенниками средств.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Прошлый год стал годом объединения усилий различных структур для борьбы с телефонным мошенничеством. В кратчайшие сроки принято более 50 законов. Одни законы стали работать очень эффективно, другие ещё надо дорабатывать. Уже внесён второй пакет — большой комплекс законов, чтобы бороться с телефонным мошенничеством и кибермошенничеством. Успокаиваться нельзя. Мы фиксируем сегодня ровно то же количество телефонных звонков, как и раньше, — их около 5 миллионов в сутки».

Когда крупные банки и сотовые операторы выстраивают надёжные системы защиты, мошенничество перетекает в более мелкие и менее защищённые организации. В последние полгода возникла новая проблема — получение сим-карт по паспортам умерших людей.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы в банках исходим из модели угроз. В прошлом году мы поняли, что этот год будет годом дипфейков. С дипфейками можно бороться через регулирование, потому что данное направление имеет все признаки злонамеренности. Необходимо использовать принцип отягчающего обстоятельства при совершении преступления с помощью дипфейка и принять соответствующий закон. Мы можем распознавать эти дипфейки? Конечно, можем. У Сбера есть такие технологии, мы готовы ими делиться».

Станислав Кузнецов рассказал, что Сбер построил собственную систему антифрода, в которой используется более 100 моделей искусственного интеллекта.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы отслеживаем мошеннические признаки по полутора тысячам критериев. И сегодня система антифрода в Сбере эффективна на 99,99%. В прошлом году мы поставили амбициозную задачу — полностью исключить фрод для клиентов Сбера. Мы очень близко приблизились к этому показателю. Почему пока не 100%? Причина — в разобщённости действий. Нам надо объединять усилия и технологии банков, сотовых операторов, правоохранительных органов, чтобы в момент обнаружения проблемы мы перекрывали все пути вывода денежных средств. Все возможности есть — необходима лишь координация».

Erid: 2SDnjcDdruX
Реклама. ИНН 7707083893
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:28, просмотров: 167, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Маленькое напоминание 444
  2. ​Проект новой поликлиники в Восточном районе Сургута могут запустить уже в этом году 343
  3. ​Овощи, яйца и масло подорожали в Югре в начале года 326
  4. ​Детей, травмированных у корта «Штурм» в Лянторе, выписали из больницы 325
  5. Мошенники разводят югорчан на деньги при помощи снега 321
  6. ​Алгоритмы и авантюры: как нейросети формируют «великих комбинаторов» 304
  7. Дума Сургута повысит предельный объем инициативных проектов горожан до 10-15 млн рублей 295
  8. Арт-резиденция «Квартира» в Сургуте вновь открыта после ремонта 293
  9. Власти Югры начали проверки охраны в школах с «контрольными проносами» запрещенных предметов 278
  10. ​А если вдруг 261
  1. Трагедия в Лянторе: в Сургутском районе ребенок погиб после схода снега с крыши хоккейного корта 2544
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 14-15 февраля? // АФИША 2459
  3. Очередные квадратные метры высоток или потеря красивого района, на этот раз Геолог 2183
  4. ​Важно не количество – важен результат 2141
  5. ​Масленица – 2026: когда праздновать, что готовить и какие традиции соблюдать // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1787
  6. ​Депутаты хотят запретить «молельные комнаты» в домах. Центральное духовное управление мусульман поддержало идею и предложило открыть их в супермаркетах 1786
  7. ​Спрос перераспределится, а цены вырастут: эксперты оценили перспективы рынка недвижимости Югры на 2026 год 1766
  8. В Югре суд отправил на семь лет в колонию бывшую чиновницу и ее подельника — депутата областной думы 1735
  9. ​Вторичное жилье в Югре может подорожать в 2026 году 1658
  10. Некоторые ключевые помещения Сургуту нужно не распродавать под магазины и наливайки, а использовать их для социокультурного развития горожан 1655
  1. ​Чипнут всех 10275
  2. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7461
  3. ​Когда иначе нельзя 6240
  4. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5242
  5. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4407
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4052
  7. В Белом Яру строители нового храма установят памятник Николаю II и его семье 3981
  8. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 3977
  9. ​Снос cургутcкого вокзала — это преступление. Округу пора брать эту историю в свои руки, если РЖД ничего не может сделать 3723
  10. Актировка: 1-8 класс второй смены 3553

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика