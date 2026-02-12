Erid: 2SDnjcxZHBv

Клиенты Ханты-Мансийского НПФ по программе долгосрочных сбережений теперь могут оформить выплату полностью онлайн – без визита в офис и бумажных документов. Новая функция доступна в «Личном кабинете».

Чтобы подать заявление на назначение выплаты, необходимо авторизоваться в «Личном кабинете» через портал Госуслуг, заполнить электронное заявление и указать необходимые сведения, включая банковские реквизиты для перечисления средств. Информация о принятом решении отображается в «Личном кабинете».

Президент Ханты-Мансийского НПФ Мария Стулова отметила, что развитие цифровых сервисов является одним из приоритетных направлений работы фонда: «Для меня показатель качества нашего продукта - это счастливые истории клиентов, которые решают пенсионные вопросы, не отрываясь от своих дел и семьи. Запуск онлайн-назначения по программе долгосрочных сбережений - как раз такая история. Мы буквально приближаем Ханты-Мансийский НПФ к человеку, где бы он ни находился: в Ханты-Мансийске, вдали от окружного центра или вообще за пределами Югры. Наша цель - стереть километры и организовать процесс так, чтобы он был понятным и предсказуемым, оставив клиенту суть: простой инструмент для заботы о своем будущем».

Через «Личный кабинет» Ханты-Мансийского НПФ клиенты могут не только подать заявление на назначение выплаты по программе долгосрочных сбережений, но и отслеживать состояние своих сбережений, актуализировать персональные данные, получать информацию о движении средств и статусе заявлений, заключать договоры, а также направлять обращения в фонд.

Программу долгосрочных сбережений Ханты-Мансийский НПФ реализует уже третий год. Это механизм долгосрочных сбережений, поддерживаемый государством, который позволяет гражданам формировать дополнительные накопления на будущее. Участники программы самостоятельно вносят средства, при этом государство предоставляет софинансирование, размер которого зависит от уровня дохода и объёма взносов участника программы. Средства инвестируются Ханты-Мансийским НПФ, а полученный инвестиционный доход ежегодно зачисляется на счёт клиента. Кроме того, участники программы могут воспользоваться налоговым вычетом, а также направить в программу средства своих пенсионных накоплений, сформированных по договору обязательного пенсионного страхования, в виде единовременного взноса. Многие клиенты так и поступают, это позволяет им получить всю сумму своей накопительной пенсии в течение 5 лет.

Выплаты по программе долгосрочных сбережений в настоящий момент получают более 100 клиентов Ханты-Мансийского НПФ. Право на получение средств имеют клиенты, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, при соблюдении условий договора.

Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд работает на рынке с 1995 года, реализует программы обязательного пенсионного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения и долгосрочных сбережений. Деятельность фонда осуществляется на основании лицензии Банка России.

Узнать подробнее о программе долгосрочных сбережений Ханты-Мансийского НПФ и заключить договор можно на официальном сайте фонда.

