Erid: 2SDnjeYT9N8

Масштабная программа рефарминга, которую МегаФон проводил в 2025 году, позволила существенно увеличить ёмкость сети и обеспечить самые высокие скорости мобильного интернета в различных городах России, в том числе в Нижневартовске и других локациях области. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, оператор стал лидером сразу по двум ключевым показателям: средней скорости скачивания и загрузке в Сеть.

Аналитики с 1 июля по 31 декабря 2025 года провели 18,7 млн измерений на территории страны в сетях всех поколений. Скорость скачивания (download) МегаФона в Нижневартовске составила 39,70 Мбит/с, а загрузки данных в Сеть (upload) — 12,32 Мбит/с, что является наилучшим результатом среди всех российских мобильных операторов. Лучшие показатели также были продемонстрированы в городах округа — Ханты-Мансийске, Мегионе, Лангепасе, Лянторе.

Такие результаты стали возможными благодаря программе рефарминга и развитию сети в Югре. Так, только за прошлый год в регионе специалисты оператора построили и модернизировали около 160 телеком-объектов, в том числе в Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске и многих других локациях.

В целом по России рефарминг охватил более 31 тысячи базовых станций третьего поколения (3G) оператора. Перераспределение частот затронуло все города миллионники, включая аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы, популярные туристические кластеры, среди которых горнолыжные курорты и пляжи.

«Постоянный рост мобильного трафика требует от нас непрерывного технологического развития. Мы последовательно обновляем инфраструктуру по всей стране. Так, например, в Москве завершившийся рефарминг позволил увеличить медианную скорость скачивания на 50%, в нижегородском Дзержинске — на 25%, в Хабаровске — на 15%», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Кроме того, повышение качественных показателей стало возможным и за счёт усиления транспортного сегмента сети. МегаФон расширил магистральные линии связи, увеличив пропускную способность более чем на 30%. Параллельно модернизация опорной сети позволила сократить задержки передачи данных и оптимизировать маршрутизацию трафика.

Erid: 2SDnjeYT9N8

Реклама. ИНН7812014560

ПАО Мегафон