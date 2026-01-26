Для бизнес-клиентов Банка Уралсиб доступна новая функция

Erid: 2SDnjdQvBVJ

Бизнес-клиенты Банка Уралсиб получили возможность размещения своей брендированной заставки на экране платежного терминала – эта бесплатная опция доступна при подключении торгового эквайринга.

Новая функция, например, актуальна для юрлиц и индивидуальных предпринимателей с бизнесом в сфере розничных продаж, общественного питания, а также для владельцев салонов красоты. Продавцы смогут вывести на экран терминала для оплаты логотип или рекламу своих услуг – короткие информационные сообщения и акционные предложения будут видны при совершении покупок. Для этого нужно самостоятельно загрузить готовое изображение в интернет-банке для бизнеса.

Брендирование терминала позволит предпринимателям естественным образом фокусировать внимание покупателя на заставке в момент оплаты, таким образом, повышать узнаваемость бренда и формировать маркетинговую коммуникацию для широкого круга клиентов во время покупки.

