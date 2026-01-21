Уралсиб вышел в финал международной премии контакт-центров

Erid:2SDnjd5zpDE

Банк Уралсиб вошел в шорт-лист списка финалистов международной программы CСGuru Awards «Хрустальная Гарнитура», которая ежегодно награждает лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Банк Уралсиб представляет команда Управления дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц в двух номинациях: «Лучший операционный менеджер» и «Командный лидер года».

На оценку жюри выдвинуто несколько проектов. В номинации «Лучший операционный менеджер» Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина презентует достижения команды банка по запуску линии техподдержки торгового эквайринга, по внедрению новой модели обслуживания и продаж для крупного и среднего бизнеса, а также повышению доступности каналов обслуживания для малого бизнеса – с обеспечением круглосуточного режима сопровождения клиентов в голосовом и неголосовом каналах. Благодаря проведенной работе достигнуто качественное решение клиентских запросов в максимально короткие сроки, повышена эффективность всех направлений по взаимодействию с юрлицами.

Выступая в номинации «Командный лидер года», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников представляет решения Уралсиба, внедрение которых помогло выстроить надежный сервис с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В частности, налажен процесс по оказанию клиентам всесторонней поддержки в ведении бизнеса. Кроме того, реализован проект по запуску второй линии поддержки клиентов по запросам в рамках исполнения банком противолегализационного законодательства. Введенная практика показала себя максимально эффективно – все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка.

Торжественная церемония объявления победителей и награждение лауреатов состоится в Москве в последней декаде марта.

«Хрустальная Гарнитура» – международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно. Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам – операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

