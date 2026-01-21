16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,8247   EUR  91,1954  

Новости

Больше новостей
Вы будете смотреть трансляции с зимней Олимпиады в Италии, которые в России покажут официально?
Комментировать
0
Обязательное чипирование животных - это:
Комментировать
0
В каких классах, по-вашему, допустимы оценки за поведение?
Комментировать
0
Оценки за поведение в школе — это…
Комментировать
0
Вы бы читали экономический учебник «для не экономистов» (без формул и сложных понятий)?
Комментировать
0
Вы прокрастинируете?

Да, это меня тяготит 41.2%

Да, это меня не тяготит 31.4%

Нет 27.5%

Всего голосов: 51

Комментировать
1
Своей песней-пародией «Я – узкий» комик Александр Гудков:
Комментировать
0
Больше опросов

​Банк Уралсиб вышел в финал премии «Хрустальная гарнитура»

Уралсиб вышел в финал международной премии контакт-центров

​Банк Уралсиб вышел в финал премии «Хрустальная гарнитура»
Фото: Банк Уралсиб

Erid:2SDnjd5zpDE

Банк Уралсиб вошел в шорт-лист списка финалистов международной программы CСGuru Awards «Хрустальная Гарнитура», которая ежегодно награждает лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Банк Уралсиб представляет команда Управления дистанционного обслуживания и развития базы юридических лиц в двух номинациях: «Лучший операционный менеджер» и «Командный лидер года».

На оценку жюри выдвинуто несколько проектов. В номинации «Лучший операционный менеджер» Директор по операционным вопросам продаж и обслуживания юрлиц Алена Рахматуллина презентует достижения команды банка по запуску линии техподдержки торгового эквайринга, по внедрению новой модели обслуживания и продаж для крупного и среднего бизнеса, а также повышению доступности каналов обслуживания для малого бизнеса – с обеспечением круглосуточного режима сопровождения клиентов в голосовом и неголосовом каналах. Благодаря проведенной работе достигнуто качественное решение клиентских запросов в максимально короткие сроки, повышена эффективность всех направлений по взаимодействию с юрлицами.

Выступая в номинации «Командный лидер года», руководитель дирекции комплаенс-обращений Антон Масленников представляет решения Уралсиба, внедрение которых помогло выстроить надежный сервис с индивидуальным подходом к каждому клиенту. В частности, налажен процесс по оказанию клиентам всесторонней поддержки в ведении бизнеса. Кроме того, реализован проект по запуску второй линии поддержки клиентов по запросам в рамках исполнения банком противолегализационного законодательства. Введенная практика показала себя максимально эффективно – все вопросы по финансовому мониторингу теперь решаются в рамках одного клиентского звонка.

Торжественная церемония объявления победителей и награждение лауреатов состоится в Москве в последней декаде марта.

«Хрустальная Гарнитура» – международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и дистанционного обслуживания клиентов. Учреждена сообществом профессионалов CCGuru (Customer Contacts Guru) в 2005 году и проводится ежегодно. Награда подтверждает высокие достижения и результаты участников в области дистанционного взаимодействия с клиентами в службах маркетинга, продаж, сервиса и контакт-центров. Она вручается лучшим сотрудникам – операторам, продавцам, менеджерам, руководителям, командам, сменам и коллективам контакт-центров за лучший клиентский опыт, эффективные практики управления, инновационные проекты и передовые технологические решения.

Erid:2SDnjd5zpDE
Реклама.ИНН0274062111
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:43, просмотров: 115, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жители Сургута увидели северное сияние прямо в черте города 842
  2. В Югре суд взыскал с бывшего силовика 1,4 млн рублей за то, что тот получал северную пенсию, переехав в другой регион 741
  3. ​СМИ: преподаватели университета в ХМАО пожаловались в прокуратуру на поборы с грантов 709
  4. Сургутянам предстоит дожидаться нового ж/д вокзала еще два года. Минимум 700
  5. ​СМИ: девелопер «Самолет» получил разрешение на застройку НТЦ Сургута, но сроки начала работ остаются неизвестными 662
  6. Сургут оказался в топ-10 городов, куда россияне отправились в новогодние праздники 647
  7. ​Крещение в Сургуте: в купелях и храмах побывали почти 40 тысяч человек 606
  8. ​В Сургуте впервые отметили День артиста 557
  9. Югра будет привлекать китайских туристов при помощи маршрута «По следам Красного Дракона» 538
  10. В Мегионе администрация после суда выплатила компенсацию морального вреда девочке, покусанной собакой 523
  1. ​Сильный ветер − повод остаться дома: актировки в Сургуте будут объявлять по новым критериям с 19 января 4317
  2. Депутаты Госдумы горячо поспорили из-за нового «Чебурашки» и бюджетных денег на культуру 3128
  3. ​Установка приложения, денежные переводы и снятие наличных – самые популярные услуги в Сбере у югорчан в праздничные выходные 2264
  4. На Крещение в Сургуте будут оборудованы шесть точек для купания 2137
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 января? // АФИША 2104
  6. В Сургуте достроен еще один коммунальный объект, который будет питать будущий НТЦ 2082
  7. ​Банк Уралсиб за 2025 год увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза 1956
  8. Самое важное в Сургуте в 2026-м: судьба ядра центра города, битвы вокруг КРТ и большие выборы 1951
  9. ​14% югорчан планируют крещенские купания. Врачи напомнили, кому категорически не стоит заходить в ледяную воду 1890
  10. В Тюмени власти изымут землю гаражного кооператива ради строительства 25-этажек 1801
  1. ​Без души, но в чартах 11509
  2. ​Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 эффективных интернет-банков для бизнеса 7108
  3. ​Игроки БК «Уралмаш» провели автограф-сессию в Банке Уралсиб 6169
  4. ​Куда сходить в Сургуте на новогодних праздниках? // АФИША 6118
  5. ​Вся Россия говорит «спасибо»: Drivee вместе с пассажирами поблагодарил таксистов, которые везут Новый год 6042
  6. ​Не голодать, есть орехи и не запивать еду: инструкция по выживанию в Новый год // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5816
  7. ​Новый год ‒ в новой квартире: первый дом ЖК «Набережный» в Сургуте готов к заселению 5718
  8. ​Где в Сургуте покататься на коньках и лыжах: опубликована зимняя карта города 5381
  9. ​Посадки года. В 2025 году в СИЗО отправлялись люди с больших высот власти и бизнеса 5320
  10. Более 4 миллионов километров проехали сургутяне вместе с Drivee 5033

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика