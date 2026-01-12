Карта «Прибыль» сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры

Erid: 2SDnje3i3PW

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила декабрьский рейтинг лучших дебетовых карт с бесплатным обслуживанием, кешбэком и процентами на остаток собственных средств, который подготовил портал Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по активам (на 01.11.2025 года) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

При составлении рейтинга эксперты анализировали такие параметры, как стоимость обслуживания карты, размер кешбэка на все покупки и в специальных категориях, а также его лимит, правила начисления и обмена бонусных баллов на рубли, наличие и размер процентов на остаток средств, дополнительные опции для держателей карт (онлайн-оформление, доставка курьером, скидки), а также ряд других критериев.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 14% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Erid: 2SDnje3i3PW

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»