МегаФон расширяет сеть биотерминалов для иностранцев в регионах

МегаФон запустил второй этап программы по оснащению розницы комплексами для подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС). Установка биотерминалов, необходимых для активации сим-карт, приобретаемых иностранцами, стартовала в партнерских салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota. На первом этапе такими устройствами были оснащены более тысячи собственных салонов в разных субъектах страны. Задача второго этапа ‒ расширить присутствие комплексов в каждом регионе, после чего МегаФон уже в январе будет полностью готов к работе с иностранными гражданами по целевой схеме, предусмотренной действующим законодательством.

Оснащение партнерских пунктов продаж стартовало с салона МегаФона и Yota, расположенного на территории агрокластера «ФудСити» в Москве. Всего в январе планируется поставить комплексы в более чем 800 франчайзинговых салонов, работающих под брендом операторов.

Программа по установке биотерминалов была запущена в июне 2025 года при поддержке компании ‒ производителя оборудования Ovision. МегаФон стал первым оператором на телеком-рынке, кто реализовал в своих салонах подобные технологии. За полгода удалось оснастить комплексами все собственные розничные точки, расположенные в локациях с высоким трафиком иностранных граждан. Теперь дошла очередь и до партнерской розницы.

Внедрение ЕБС существенно упрощает клиентский путь по покупке сим‑карт иностранным гражданам или лицам без гражданства. Для заключения договора на услуги связи этой категории покупателей необходимо получить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), завести подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и зарегистрировать биометрию в отделении банка. Оператор обязан верифицировать клиента через систему, и только после сверки всех данных сим‑карта будет активирована.

«Совокупность программных и аппаратных решений на биотерминале делает невозможным любые виды подмены при оформлении сим-карты, ‒ говорит гендиректор Ovision Олег Новиков. ‒ Это, например, встроенные алгоритмы проверки лица на «живость» (включая силиконовые маски). Также доступ к терминалу имеет только уполномоченное лицо, что гарантирует защиту данных от несанкционированного доступа, а верификация проходит через ГИС ЕБС, которая гарантирует идентичность предъявленного биометрического образца».

До оснащения салонов терминалами проверка биометрии иностранного гражданина проходит на портале Госуслуг. Такой способ верификации биометрии абонентов ‒ временная мера, предусмотренная приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Текстом документа операторам дается отсрочка до 31 декабря текущего года, чтобы участники рынка успели оснастить свои салоны требуемым законом биометрическим оборудованием.

«Мы полностью готовы к переходу на целевое решение в строгом соответствии с действующим законодательством. Для наших клиентов-иностранных граждан существенно упрощается процесс активации сим-карт. Теперь от покупателя не требуется никаких дополнительных действий, достаточно просто посмотреть в биотерминал при активации сим-карты. Не возникает сложностей языкового барьера, а также ускоряется сам процесс заключения договора. По временной схеме заключение договора может занимать до получаса, а с использованием биотерминала ‒ чуть более 5 минут», ‒ говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

