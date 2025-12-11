Жители Югры смогут оформить карты Сбера с дизайном к 95-летию округа

Erid:2SDnjdQuEKH

Сбер выпустил уникальные банковские карты к 95-летнему юбилею Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Эти карты отличаются особенным дизайном ‒ на них изображены живописные ландшафты, знаковые места и природные явления региона.

Стать обладателем эксклюзивного экземпляра смогут жители Югры, которые переведут получение заработной платы в Сбер в одном из трёх городов округа: Сургуте, Ханты-Мансийске или Нижневартовске.

Во время выставки «Товары земли Югорской», которая проходит в Ханты-Мансийске с 11 до 13 декабря, специалисты банка смогут проконсультировать по выпуску уникальных карт в КВЦ «ЮГРА-ЭКСПО» по адресу: ул. Студенческая, 19.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Сбер ценит культурное наследие Югры и поддерживает стремление сохранить и подчеркнуть уникальность региона. Такая инициатива ‒ символ объединения югорчан и достижений округа ‒ оставляет каждому владельцу уникальную память о юбилее Югры».

