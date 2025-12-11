В России паспорт подростка стали «дополнять» сим-картой Yota

Erid:2SDnjbsud35

Подростки, получающие свой первый паспорт, смогут оформить вместе с ним сим-карту Yota. Пилотный проект уже стартовал в МФЦ Ленинградской области и в дальнейшем охватит другие регионы страны.

Согласно исследованиям, сегодня 96% тинейджеров от 12 до 17 лет ежедневно пользуется интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах. Теперь оператор предлагает подросткам, получающим паспорт, тариф с большим объёмом трафика: в течение первых трёх месяцев они будут получать по 50 Гб интернета и 2 000 минут, а общая стоимость услуг за весь период составит всего 499 рублей. После тестового периода пользователи смогут сами подобрать для себя пакеты и опции оператора в конструкторе тарифов.

«Первый паспорт ‒ это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тысяч подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту ‒ простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили ‒ банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает её вторым «диджитал-паспортом» человека», ‒ отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Первый такого рода проект на рынке создан в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии ‒ во всех регионах страны.

Совместный проект с МФЦ также реализует другой оператор ‒ МегаФон. Партнёрская программа позволяет действующим и новым абонентам приобрести сим-карты оператора на площадках многофункциональных центров и, таким образом, существенно сократить временные затраты на оформление договора.

