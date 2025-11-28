Erid: 2SDnjdpiMsD

Ханты-Мансийский НПФ с 2004 года реализует программу «Две пенсии для бюджетников Югры». Участники программы копят дополнительную пенсию вместе с Правительством Югры. На сегодняшний день более 10 тысяч югорчан уже назначили выплаты.

В программе участвуют свыше 50 тысяч югорских бюджетников. Одна из них – работник здравоохранения Надежда Аркадьевна Попова. Она написала заявление в бухгалтерию своей организации, чтобы часть ее зарплаты ежемесячно переводили на пенсионный счет по договору дополнительного пенсионного обеспечения.

«Взносы я перечисляю в фиксированной сумме ежемесячно. Это дисциплинирует, а сам процесс накопления делает прозрачным и удобным», – отмечает Надежда Попова.

Главные цели Надежды Аркадьевны – помочь своим детям получить образование и обзавестись собственным жильём.

Окружная пенсия с участием средств Правительства формируется, пока участник программы работает в бюджетной сфере Югры и перечисляет взносы на индивидуальный пенсионный счет.

Правительство Югры софинансирует взносы участников из окружного бюджета, а Ханты-Мансийский НПФ начисляет ежегодный доход. Одно из условий участия в программе – стаж работы в бюджетном учреждении Югры не менее пяти лет.

Заключить договор «Две пенсии для бюджетников Югры» можно на сайте Ханты-Мансийского НПФ, нажав на кнопку «Стать клиентом». Подробнее о программе можно узнать на сайте двепенсии.рф

