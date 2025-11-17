Югорчане переходят на безопасные расчёты через Сбер

Erid:2SDnjcX1vkP

Клиенты Сбера в Ханты-Мансийском автономном округе за девять месяцев 2025 года открыли около тысячи аккредитивов. Этот инструмент традиционно популярен в сделках с недвижимостью, однако в последнее время всё чаще используется и в других сферах. В Югре сервис безрисковых расчётов также применяли для покупки автомобилей, квадроциклов и при заключении договоров займа.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Аккредитив становится универсальным инструментом защиты интересов участников сделок. Мы видим рост интереса наших клиентов к этому финансовому механизму благодаря его надёжности и удобству. Сервис продолжает развиваться, становясь ещё доступнее и прозрачнее для каждого клиента».

Аккредитив защищает обе стороны сделки. Покупатель переводит деньги в банк, а продавец получает их только после выполнения всех условий договора, например, после регистрации права собственности. Это исключает риск потери средств, если сделка по какой-то причине не состоится. Для покупателей аккредитив ‒ это страховка от мошенничества, когда продавец может исчезнуть с деньгами, не оформив переход права собственности. Для продавцов ‒ гарантия получения оплаты, если покупатель вдруг передумает или у него не окажется нужной суммы.

Сбер последовательно развивает сервис расчётов через аккредитив, делая его максимально понятным и доступным для всех категорий клиентов. Оформить аккредитив можно онлайн, процесс занимает всего несколько минут.

