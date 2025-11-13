Новые клиенты Уралсиба могут выиграть 1 миллион рублей

Erid: 2SDnjd8XbMR

Банк Уралсиб запустил акцию «День бухгалтера» для новых бизнес-клиентов* – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, а также физлиц с частной практикой. Компания-победитель акции получит главный выигрыш – 1 000 000 рублей на счет на развитие бизнеса, а 4 призерам акции будут вручены сертификаты «Яндекс Маркет» номиналом в 100 000 рублей для бухгалтера.

Участвовать в акции «День бухгалтера просто»:

оставьте заявку на открытие счета для бизнеса;

заключите договор расчетно-кассового обслуживания в период с 10 ноября по 30 декабря 2025 года с единовременным подключением любого из пакетов услуг, кроме ПУ «Стартовый» и «Рациональный»;

совершите исходящий платеж до 30 декабря 2025 года включительно, расчетный счет должен быть действующим до момента вручения призов.

Победитель и призеры будут определены случайным образом при помощи рандомайзера до 16.01.2026 года, а призы вручены до 30.01.2026 года.

Акция проводится с 10 ноября 2025 года по 30 января 2026 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб, открытых до 10.11.2025 года.

Erid: 2SDnjd8XbMR

Реклама. ИНН 0274062111

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»