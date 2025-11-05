Сбер представил новую главу киноальманаха «Россия, я люблю тебя»

Erid:2SDnjdLcEvB

С 14 ноября в широкий прокат сети «Синема Парк» выходит продолжение всероссийского киноальманаха о людях и местах, которые объединяют Россию.

Сбер представил новую главу всероссийского альманаха «Россия, я люблю тебя» ‒ истории о большой любви к своей стране, рассказанной языком искусства.

В создании картины объединились мастера отечественного кинематографа ‒ Константин Богомолов, Алексей Нужный, Николай Хомерики, Алексей Куприянов ‒ и молодые режиссеры Матвей Врачев, Наталья Борисова, Полина Феоктистова и Никита Севастьянов. Для начинающих авторов участие стало важным профессиональным шагом и дебютом в большом метре.

Каждая новелла ‒ личная история, где Россия звучит по-своему: в Йошкар-Оле и Санкт-Петербурге, Москве и Звенигороде, Мурманске, Елабуге, Сочи и Перми. От мегаполисов до северных и провинциальных пейзажей ‒ это истории о людях, для которых любовь к Родине начинается с любви к дому, к близким, к месту, где проходит жизнь.

Фильм продолжает линию первого альманаха, вышедшего летом, и становится масштабнее ‒ о стране, где у каждого своя интонация, но одно общее чувство: «Россия, я люблю тебя».

Артём Фатхуллин, управляющий директор, начальник Управления коммуникаций и репутации Сбера

«Мы привыкли думать о Сбере как о технологическом лидере, но в основе нашей философии всегда были человеческие смыслы. Мы создаем экосистему, где технологии помогают людям жить, чувствовать, творить. Кино ‒ одна из самых точных форм разговора о стране и человеке. Для нас этот проект ‒ способ поддержать тех, кто умеет видеть Россию не через штампы, а через живые чувства и настоящие истории. Это тоже часть нашего лидерства ‒ культурного, смыслового, человеческого. Смотрите это кино вместе с близкими, друзьями, семьями ‒ в нем есть то, что объединяет нас всех».

Алёна Конурина, исполнительный директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера

«Сбер ‒ часть жизни миллионов людей, и через такие проекты мы хотим говорить о том, что действительно важно. Мы видим в культуре не просто сферу вдохновения, а основу общественного диалога ‒ ту силу, которая соединяет поколения, помогает осмыслить прошлое и формулировать будущее. Сегодня, когда технологии стремительно меняют привычный ритм жизни, именно искусство возвращает внимание к человеческому. «Россия, я люблю тебя» ‒ это история не только про любовь к стране, но и про ответственность перед ней: перед памятью, культурой, людьми, которые делают ее живой каждый день».

Erid:2SDnjdLcEvB

Реклама.ИНН7707083893

ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ"