Ежегодно в конце августа в Нефтеюганском районе проходит традиционная ярмарка «Товары земли Нефтеюганской». Мероприятие собирает представителей бизнеса и жителей района. Гости выставки могли приобрести уникальные товары местных производителей, посмотреть концертную программу, стать участниками увлекательных спортивных состязаний, а также мастер-классов и игр на открытом воздухе.

В этом году Ханты-Мансийский НПФ организовал свою площадку на мероприятии, где сотрудники фонда презентовали Программу долгосрочных сбережений (ПДС). ПДС — это финансовый инструмент для всех россиян, позволяющий копить на дорогостоящую покупку, оплату обучения или вторую пенсию.

Программа долгосрочных сбережений позволяет копить средства на будущее с поддержкой со стороны государства. По условиям программы участники смогут получать от государства софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение десяти лет. Размер софинансирования будет зависеть от размера личных взносов и официального дохода. Взносы участников программы застрахованы Агентством по страхованию вкладов.

На ярмарке специалисты Ханты-Мансийского НПФ провели индивидуальные консультации для гостей, где подробно рассказали о преимуществах и механизмах работы Программы. Благодаря консультациям посетители получили ответы на вопросы о ПДС, а некоторые сразу оформили договор онлайн через официальный сайт.

