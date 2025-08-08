Сбер предлагает возможности для молодых специалистов

Erid:2SDnjecaZ1G

Сбер ‒ один из крупнейших работодателей России ‒ предоставляет студентам и выпускникам условия для профессионального роста. Работа в Сбербанке может стать отличным стартом для специалистов во многих сферах.

Карьера в банке возможна, даже если у соискателя нет соответствующего опыта. Главное ‒ это коммуникабельность, целеустремлённость и искреннее желание помогать клиентам. Студентам и выпускникам финансовых специальностей, таких как «Банковское дело», будет легче влиться в процессы.

Адаптация начинается ещё до выхода на работу: после утверждения кандидатуры новичок получает информацию о миссии и ценностях компании, инструкции по первому рабочему дню. Для погружения в корпоративную культуру проводятся очные или онлайн-встречи с топ-менеджерами, которые помогают сотрудникам почувствовать себя частью команды.

Для каждой роли предусмотрен индивидуальный адаптационный трек, это позволяет сотруднику плавно интегрироваться в рабочие процессы. В сочетании с системой наставничества, где опытный коллега курирует новичка, это обеспечивает не только быстрое освоение профессиональных навыков, но и уверенное вхождение в команду.

В целом Сбер предлагает разнообразные форматы обучения ‒ от очных тренингов до дистанционных курсов на корпоративной платформе, в ней доступно более 2000 программ, а также полезные материалы: книги, статьи, видео и подкасты.

Ирина Титова, ассистент клиентского менеджера:

«В 2019 году я откликнулась на вакансию по совету подруги, прошла собеседование, получила приглашение и за три года выросла от старшего менеджера по обслуживанию до специалиста по работе с органами государственной власти. Каждая должность открывала новые задачи, но благодаря поддержке коллег я быстро осваивалась».

Антонина Титова, секретарь руководителя:

«Коллектив в банке слаженный и поддерживает новеньких, охотно делится опытом. Если вы хотите попасть в Сбер или в любую другую крупную компанию, то не сомневайтесь в себе и смело идите вперёд».

