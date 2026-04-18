Бывшего главного энергетика дорожного управления Нижневартовска будут судить по делу о взятке

Нижневартовский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главного энергетика МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству». По версии следствия, он получил взятку в 800 тысяч рублей за содействие в заключении муниципальных контрактов с индивидуальным предпринимателем. Об этом сообщили телеграм-канале «Суды Югры».

«Денежные средства передавались за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия главного энергетика, а также за незаконные действия – содействие в заключении государственных контрактов между МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству в г. Нижневартовске» и индивидуальным предпринимателем», – говорится в сообщении.

Бывшему главному энергетику предъявлено обвинение по подпункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере), а также по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий или бездействие).

Первое судебное заседание назначено на 22 апреля 2026 года в 14:30. Рассмотрение дела пройдет в здании Нижневартовского городского суда.