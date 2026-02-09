Проект КРТ «Сердце озер» в Нижневартовске: реновация квартала Б и части микрорайона 9А

В центре Нижневартовска готовят комплексную реновацию квартала «Б» и части микрорайона 9А — проект КРТ «Сердце озер» утвердил Градостроительный совет Югры. Об этом сообщил канал «Стройкомплекс Югры».

Территория площадью более 5 га расположена в самом центре города. Ранее здесь стояли деревянные дома, большую часть из них уже снесли. На их месте планируют построить современный жилой квартал «Сердце озер» — так в публикации объясняют поэтичный перевод названия Самотлор с хантыйского.

Проект предусматривает строительство восьми домов переменной этажности — от 7 до 23 этажей. Заявлено жилье по стандартам комфорт-класса: закрытые дворы без машин, сквозные подъезды и индивидуальный дизайн зон отдыха для каждого дома.

Ключевым элементом проекта называют продление Рябинового бульвара до улицы Ленина. Здесь обещают обустроить прогулочные аллеи и велодорожку длиной 440 метров, которая свяжет дворы в единую сеть.

Также планируется обновить сквер в микрорайоне 9А. На месте бывшего детского сада, среди зелени, хотят построить амфитеатр и кафе.

Застройщиком выступает компания «Автор Плюс» из Ханты-Мансийска. Старт строительства первого дома намечен на вторую половину этого года, полностью проект планируют реализовать за семь лет. Как отмечается в сообщении, застройка квартала «Б» должна стать связующим элементом для пешеходного маршрута к будущему парку в 8А микрорайоне и поможет сформировать единый зеленый каркас города.