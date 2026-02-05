Нижневартовский суд взыскал с главы Нижневартовского района 5,26 млн рублей в бюджет

Нижневартовский городской суд взыскал более 5,2 млн рублей с главы Нижневартовского района Бориса Саломатина в пользу местного бюджета. Суд признал незаконными распоряжения о премировании и дополнительных выплатах, которые чиновник издавал сам себе.

Как следует из материалов проверки соблюдения антикоррупционного законодательства, в 2018-2022 годах глава района единолично назначил и получил ряд выплат: оплату работы в выходные и праздничные дни, а также премии по итогам 2018 года и за кварталы и год в 2021-2022 годах. Общая сумма составила 5 260 987,20 рубля.

Суд пришел к выводу, что принимать такие решения самостоятельно глава района не имел права. По Уставу муниципального образования и федеральному законодательству вопросы оплаты труда, премирования и работы в нерабочие дни для лица, замещающего должность главы муниципального образования, относятся к компетенции представительного органа — Думы Нижневартовского района.

При этом, как установлено в суде, Дума в оспариваемый период не принимала решений о дополнительном материальном стимулировании или особой оплате труда главе района. Несмотря на полномочия по созыву заседаний, вопрос о собственном премировании Саломатин на рассмотрение Думы не выносил.

В результате суд квалифицировал действия главы района как принятие решений неуполномоченным лицом с превышением должностных полномочий, а полученные средства — как неосновательное обогащение. Иск удовлетворен полностью. Сторона защиты подала апелляцию.