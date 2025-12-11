​В Нижневартовске разработали план разгрузки улично-дорожной сети до 2035 года

В Нижневартовске подготовлена комплексная схема организации дорожного движения, рассчитанная до 2035 года. Документ разработан Российским университетом транспорта и призван снизить загруженность улиц, повысить безопасность и сделать передвижение по городу более комфортным для всех участников движения. Сейчас с проектом знакомятся органы местной власти и представители общественности, пишет канал «Стройкомплекс Югры».

Схема предусматривает развитие уличной сети с перераспределением транспортных потоков, внедрение интеллектуальной координации светофоров и создание системы отслеживания трафика для оперативной корректировки режимов движения. Особое внимание уделено безопасности и удобству пешеходов, велосипедистов и пользователей электросамокатов: планируется строительство новых тротуаров, обустройство велодорожек с разделением потоков и тактильной плиткой, а также выделение специальных полос для микромобильного транспорта.

Отдельный блок решений касается оптимизации движения грузового транспорта, ограничения парковки на ключевых магистралях и повышения доступности общественного транспорта, в том числе через обустройство новых остановочных пунктов в развивающихся районах города.

Проект охватывает 217 городских улиц общей протяжённостью 213 километров. При его подготовке учитывался высокий уровень автомобилизации и пиковые нагрузки на основных направлениях – до 1000 автомобилей в час. Комплексная схема станет основой для конкретных мероприятий по модернизации и развитию транспортной инфраструктуры Нижневартовска в ближайшие годы.