В нижневартовском аэропорту можно бесплатно подключиться к интернету

В международном аэропорту Нижневартовска запущен бесплатный беспроводной интернет для пассажиров и посетителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Транспортный цех» со ссылкой на компанию «Нижневартовск Аэро».

В аэропорту введена в эксплуатацию сеть Wi-Fi под названием AeroFree. «Новая услуга призвана повысить комфорт пребывания в терминалах», — говорится в сообщении компании. Бесплатный доступ к интернету обеспечен в залах ожидания, зонах регистрации, залах вылета обоих терминалов, а также в зале выдачи багажа.

Для подключения пассажирам необходимо выбрать сеть AeroFree и пройти простую процедуру быстрой авторизации.

Напомним, в аэропорту Сургута бесплатный Wi-Fi для пассажиров и гостей работает с 2013 года.