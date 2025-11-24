Водитель внедорожника проехал на красный и устроил ДТП в Нижневартовске

ДТП с тремя пострадавшими произошло в Нижневартовске в субботу, 22 ноября. По предварительной информации Госавтоинспекции Югры, на одном из перекрестков города 37-летний водитель внедорожника Great Wall проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 63-летний мужчина.

«Около 16:40 в городе Нижневартовск, 37-летний водитель «Greatwall», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с «ВАЗ», под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя, а также пассажир Лады получили травмы», − говорится в сообщении.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы.