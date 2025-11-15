В Нижневартовском районе рыбаки-браконьеры предстанут перед судом

В Нижневартовском районе перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в незаконном вылове рыбы, занесённой в Красную книгу. Прокуратура района утвердила обвинительное заключение по ч. 3 и ч. 3.1 ст. 258.1 УК РФ — незаконная добыча, хранение и перевозка особо ценных водных биоресурсов, совершённые с публичной демонстрацией, в том числе в сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, с апреля по август 2024 года обвиняемые осуществляли незаконную добычу и перевозку сибирского осетра, включённого в Красную книгу РФ. Рыбу хранили и перевозили от места жительства одного из соучастников к месту проживания другого, а также размещали в сети фотографии незаконного улова и объявления о его реализации.

Причинённый государству ущерб оценён более чем в 3,3 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.