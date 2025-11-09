В ХМАО пациенту с острой болью в ноге вернули кровоток за одну операцию

В Нижневартовской окружной клинической больнице успешно провели малотравматичную операцию по устранению тромба, полностью перекрывшего подколенную артерию у пациента. Об этом сообщили в окружном Депздраве.

Мужчина был экстренно госпитализирован с сильной болью в ноге. Обследование выявило полную закупорку сосуда тромбом – осложнение, вызванное хроническим атеросклерозом.

Для спасения конечности врачи использовали высокотехнологичную методику с применением системы EKOS. Эта система сочетает ультразвуковое воздействие с точечной доставкой лекарственного препарата, способствуя быстрому и эффективному разрушению тромба.

Как рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин, в бедренную артерию пациента ввели специальный проводник, после чего в течение семи часов под контролем врачей проводился внутрикатетерный тромболизис.

«Сочетание ультразвукового воздействия и точечной доставки медикамента позволило нам оперативно и действенно растворить тромб, избежав более травматичных хирургических вмешательств», – отметил специалист.

Кровоснабжение ноги было восстановлено. После курса лечения пациент выписан домой.