В Нижневартовске ищут нового подрядчика для завершения Центра боевых искусств

В Нижневартовске Центр боевых искусств будет достраивать новый подрядчик

В Нижневартовске ищут нового подрядчика для завершения Центра боевых искусств
Фото администрации Нижневартовска

В Нижневартовске вновь ищут подрядчика для возведения спортивного комплекса «Центр боевых искусств». Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Нижневартовска» объявило конкурс на выполнение оставшихся работ. Согласно условиям закупки, подрядчик обязан завершить строительство к 13 октября 2026 года. Подать заявки можно до 16 октября 2025 года.

Необходимость в объявлении нового конкурса возникла после расторжения договора с прежним генеральным подрядчиком — компанией ООО «Энергостройкомплекс». Причиной стали серьёзные отставания от графика и крайне медленные темпы выполнения работ. Решение принято при участии окружного руководства, чтобы избежать рисков появления нового долгостроя.

Центр боевых искусств в Нижневартовске является долгожданным проектом для горожан. После завершения строительства здесь можно будет заниматься различными видами единоборств — боксом, тхэквондо, спортивной борьбой и другими дисциплинами. Новый комплекс должен стать одной из ключевых спортивных площадок города и позволит создать условия для подготовки профессиональных спортсменов и занятий массовым спортом.


Сегодня в 16:20, просмотров: 184, комментариев: 0
