ДТП с тремя пострадавшими произошло в Нижневартовске в минувшие сутки

Накануне утром, 14 сентября, на улице Мира в Нижневартовске произошло ДТП с тремя пострадавшими. По предварительной информации, 59-летний водитель Hyundai поехал на красный свет, после чего столкнулся с автомобилем Geely.

«Около 07:24 на улице Мира, 59-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с «Geely», под управлением 73-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате водитель и пассажир Geely, а также пассажир Hyundai получили травмы.

Всего за минувшие выходные на окружных дорогах зарегистрировали 11 ДТП, в которых четыре человека погибли и 16 получили травмы.