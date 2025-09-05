Инспектор из Нижневартовска фиктивно поставила на учет тысячи мигрантов

Нижневартовский суд рассматривает громкое дело против инспектора группы миграционного учета иностранных граждан местного УМВД. По версии следствия, с 2022 по 2024 год она незаконно оформила регистрацию 3 726 иностранных граждан по разным адресам в городе.

«Подсудимая − инспектор группы миграционного учёта иностранных граждан − обвиняется в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности), а также одного эпизода по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», − сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

В рамках процесса уже допрошены пять потерпевших − владельцев квартир, чьи адреса были использованы для фиктивной регистрации. Также показания дали коллеги обвиняемой и представители миграционной службы.

Подсудимая свою вину не признает и просит суд ознакомить ее с дополнительными материалами. Следующее заседание назначено на 15 сентября.