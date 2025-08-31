Лес у «Самотлора» в Нижневартовске мог загореться из-за шалости подростков

В Нижневартовске у гостиницы «Самотлор» подростки развели костер прямо в лесу. Видео с инцидентом опубликовали в группе «Типичный краб Нижневартовск» во ВКонтакте.

«Они регулярно гуляют и оставляют после себя мусор в части лесного массива, которая не огорожена забором в районе домов 4 и 6 на 60 лет Октября. Также уже не первый раз разожгли костер», – написал автор видеоролика.

Горожане опасаются, что подобные действия могут привести к серьезному пожару, особенно в условиях сухой погоды. Они просят обратить внимание на ситуацию и усилить контроль за безопасностью в районе.