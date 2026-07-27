Бесплатная вакцинация от гриппа в Сургуте стартует в сентябре

В Югре в сентябре стартует бесплатная вакцинация против гриппа. Об этом сообщает администрация Сургута со ссылкой на Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что в России сформирован достаточный запас отечественных вакцин для проведения прививочной кампании.

В первую очередь сделать прививку рекомендуют детям, пожилым людям и тем, кто по роду деятельности часто контактирует с большим количеством людей. Пройти вакцинацию можно бесплатно в любой поликлинике. Кроме того, прививки организуют в школах и детских садах — с согласия родителей.

По информации Роспотребнадзора, иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-4 недель, поэтому оптимальным временем для прививки считаются сентябрь и октябрь — до начала сезонного подъема заболеваемости.