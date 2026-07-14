В Югре обновили правила размещения парковок в новых районах КРТ

Правительство Югры изменило региональные нормативы градостроительного проектирования для территорий комплексного развития. Новые правила касаются размещения парковок в будущих микрорайонах, сообщает «Стройкомплекс Югры». В проектах КРТ теперь можно уменьшать общее число постоянных парковочных мест на 20%. При этом их распределение будет строго регламентировано.

Не менее 20% парковок должны находиться на участке самого многоквартирного дома. Еще минимум 60% разместят в границах территории КРТ на расстоянии не более 500 метров от жилья. До 20% мест разрешат вынести за пределы застраиваемой территории, например на соседние участки. Однако и в этом случае путь от дома до стоянки не должен превышать 500 метров.

Власти рассчитывают, что новый подход позволит сократить количество машин во дворах и освободить больше пространства для зон отдыха, благоустройства и детских площадок. При этом парковки сохранятся, но будут сосредоточены в специально отведенных местах.

Изменения подготовил департамент строительства и архитектуры Югры. Решение согласовали с органами местного самоуправления.