Югорские инновации были презентованы на ИННОПРОМе и получили новые перспективы

Югра представила свои технологические разработки на 16-й международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая прошла в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Региональная экспозиция стала демонстрацией не сырьевого потенциала, а инженерных решений, робототехники, беспилотных систем, современной техники и продукции, готовой к внедрению в разных отраслях. Всего свои разработки показали 11 компаний округа.

Одним из главных итогов участия Югры стало включение региона в пятерку лидеров Национального рейтинга дронификации. Минпромторг России впервые оценил субъекты по 29 критериям, среди которых объем рынка услуг, широта применения беспилотных авиационных систем и уровень регуляторной готовности. Югра получила сразу две специальные награды — «Лидер рынка БАС» и «Лидер по регуляторной готовности».

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов отметил, что рейтинг позволяет объективно оценивать эффективность работы регионов, определять лучшие практики и создавать условия для их распространения по всей стране. Для Югры этот результат стал подтверждением того, что беспилотные технологии здесь уже выходят за рамки экспериментов и находят практическое применение.

На стенде округа посетителям представили образцы БАС, мощную вездеходную технику, кварцевую продукцию, программное обеспечение для лифтов, изделия лесоперерабатывающей отрасли и специализированные катера. Особое внимание привлек пожарно-спасательный катер Apparel Boats 1100 производства сургутской компании «Рокот-Мото». Разработкой заинтересовался полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, который поручил проработать ее продвижение для нужд МЧС.

Еще одной заметной разработкой стал робот для бесконтактной диагностики простудных заболеваний у дошкольников, созданный научно-техническим центром «Системы управления». В детских садах Ханты-Мансийска уже установлено 62 таких устройства. Как рассказал генеральный директор компании Дмитрий Тей, проектом заинтересовались представители Башкортостана, Ямала и Нижнего Новгорода.

Заместитель губернатора Югры, директор департамента информационных технологий и цифрового развития Павел Ципорин подчеркнул, что регион стремится показать себя как территорию промышленного роста и прикладных инноваций.

«Мы презентуем предприятия, которые уже сегодня создают конкурентоспособную продукцию, а также демонстрируем практический опыт применения беспилотных авиационных систем в различных сферах. Для нас участие в выставке — это новые партнерства, инвестиции и возможности для дальнейшего роста экономики Югры», — отметил Павел Ципорин.

ИННОПРОМ стал для делегации не только выставкой, но и площадкой для конкретных договоренностей. Югра и Свердловская область подписали дорожную карту по развитию межрегиональной промышленной кооперации до 2028 года. Особенно важным это соглашение может стать для производителей беспилотных систем, которые получат возможность войти в производственные цепочки крупных уральских предприятий. Также прошли переговоры о возможных поставках аппарельных катеров для структур МЧС и транспортных компаний.

Директор департамента промышленности Югры Виктор Гамузов отметил, что задача делегации заключалась в продвижении самых передовых региональных разработок на российский и зарубежный рынки. По его словам, новые партнерства должны помочь предприятиям округа выстраивать кооперационные связи и расширять производство.

Отдельным направлением стала презентация индустриального парка «Нефтеюганский», технопарка «ИМПУЛЬС» и особой экономической зоны «Нягань». Потенциальным инвесторам предложили комплекс мер поддержки, готовые площадки и инфраструктуру для размещения производств.

Участие в ИННОПРОМе подтвердило, что современная Югра способна конкурировать не только объемами добычи, но и качеством собственных технологий. Региональные компании уже создают решения для медицины, транспорта, промышленности и беспилотной авиации, а федеральная выставка стала для них возможностью превратить разработки в новые контракты, рабочие места и инвестиции.