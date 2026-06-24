Югра отремонтирует более 100 км сетей к отопительному сезону 2026-2027 годов

Югра отремонтирует 905,3 км коммунальных сетей при подготовке к отопительному сезону 2026-2027 годов. Это в два раза больше, чем в 2025 году, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. Подготовку к зиме обсудили на Совете при полномочном представителе президента России в УрФО Артеме Жоге с участием глав уральских регионов.

План мероприятий включает капитальный ремонт котельного оборудования и инженерных сетей, а также реконструкцию и замену электрооборудования на объектах. В регионе планируют отремонтировать 41,2 км тепловых сетей, 53,2 км водопроводных сетей, 11,3 км сетей водоотведения и 799,6 км сетей электроснабжения.

Полную готовность жилищного фонда, социальных объектов и коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду власти Югры планируют обеспечить с 1 сентября.