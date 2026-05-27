В Югре под суд пойдет группа людей, помогавших незаконной миграции

Следственный комитет Югры направил в суд дела о незаконной миграции в Ханты-Мансийске

В Югре завершили расследование уголовных дел в отношении четырех участников преступного сообщества, которое занималось организацией незаконной миграции. Фигурантам вменяют участие в преступном сообществе, фиктивную постановку иностранцев на учет, превышение должностных полномочий, получение взятки и коммерческий подкуп.

По версии следствия, житель Ханты-Мансийска вместе с супругой организовал преступное сообщество. В 2022-2024 годах его участники за деньги помогали иностранцам незаконно находиться в России.

Для этого они готовили и передавали в уполномоченные органы документы с недостоверными сведениями о трудоустройстве и месте пребывания мигрантов.

Также, по данным следствия, супруги с подельниками организовали работу языкового центра, где проводили фиктивные экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства. После этого иностранцам выдавали сертификаты, необходимые для получения патентов на работу.

Сейчас головные дела в отношении четырех участников преступного сообщества, которые признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, выделены в отдельные производства.

Следователи уже завершили расследование в отношении преподавателя языкового центра, которая, по версии следствия, проводила фиктивные экзамены за взятки. Также в суд направлено дело участника группы, который подыскивал иностранцев и сопровождал их при оформлении документов и прохождении медкомиссии.

Перед судом также предстанут директор частной медицинской организации и житель Ханты-Мансийска. Их обвиняют в оформлении и выдаче медицинских заключений без фактического обследования.

Расследование в отношении еще восьми фигурантов, включая организаторов преступного сообщества, находится на завершающей стадии.


