В Югре проходит Неделя отказа от табака

С начала 2026 года более 3,6 тысячи жителей Югры обратились в больницы и поликлиники с желанием отказаться от курения. Такие данные привели в окружном департаменте здравоохранения в рамках Недели отказа от табака, которая проходит в России с 25 по 31 мая.

«Главная цель тематической недели – обратить внимание на опасность курения. Согласно статистике ВОЗ, из-за курения ежегодно умирают 7 млн человек, еще для 1,3 млн смертельным оказывается воздействие чужого табачного дыма. Борьба с никотиносодержащей продукцией и популяризация здорового образа жизни – одни из ключевых направлений реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», – отметил главный специалист по медицинской профилактике в Югре Алексей Молостов.

Он напомнил, что безопасных форм употребления табака не существует. Вред организму наносят не только сигареты, но и кальяны, вейпы, системы нагревания табака, сигары и трубки.

«Даже одна сигарета в день повышает риск болезней сердца в два раза. Вероятность заболеть раком легких у курильщиков в 22 раза выше, чем у некурящих. Никотин повышает риск опухолей дыхательной, пищеварительной, выделительной и репродуктивной системы», – пояснил Алексей Молостов.

Медик также предупредил, что попытки заменить обычные сигареты электронными устройствами часто не помогают избавиться от зависимости.

«Многие пытаются бросить курить, заменяя сигареты на альтернативные варианты. Однако чаще всего человек становится «двойным курильщиком» – нагрузка на организм только растет», – отмечают специалисты.

При этом положительные изменения после отказа от никотина начинаются довольно быстро. Уже через 12 часов в крови нормализуется уровень окиси углерода, через пару дней возвращаются вкус и обоняние, а через несколько месяцев уменьшаются кашель и одышка.

Врачи подчеркивают, что отказ от курения полезен в любом возрасте. По информации специалистов, если бросить курить в 30 лет, продолжительность жизни может увеличиться почти на десять лет.

Сейчас в Югре работают 36 кабинетов медицинской помощи по отказу от табака и никотина. Получить консультацию можно по бесплатной горячей линии «Здоровая Россия»: 8-800-200-02-00 (звонок бесплатный). Также работает онлайн-поддержка в сообществах «Давай бросать» во «ВКонтакте».