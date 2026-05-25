Югра запустила форум «Бизнес и власть: решаем вместе» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске в преддверии Дня российского предпринимательства стартовал форум «Бизнес и власть: решаем вместе». Участники обсудят перспективные направления и механизмы реализации предпринимательских инициатив в регионе, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на правительство округа.

В форуме участвуют представители бизнеса, исполнительных органов власти, местного самоуправления и деловых объединений. К участникам также обратился губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Предприниматели – это люди, которые берут на себя ответственность не только за своих близких, но и за большое количество сотрудников, работающих вместе с ними. От них зависит завтрашний день. Здесь собрались те, кто готов преодолеть расстояние, взять на себя временную и финансовую нагрузку, поделиться опытом. Сегодня мы обсудим, что необходимо сделать, чтобы в непростое для экономики нашей страны и региона время вы могли сохранить свои трудовые коллективы, развиваться и двигаться вперед», — сказал Руслан Кухарук. Глава региона подчеркнул, что форум проводят по инициативе самого бизнес-сообщества.

Работа пройдет в двух форматах. На стратегической сессии участники должны выработать решения, которые помогут найти точки роста, создать новые возможности для кооперации и развития, а также сформировать механизмы изменений в сфере предпринимательства.

Также для участников проведут деловую игру по развитию компетенций в проектной деятельности. Югорчане подготовят свои бизнес-проекты, а на завершающем этапе представят результаты экспертной комиссии.

Председатель совета «Союз Торгово-промышленная палата Югры» Альфия Павкина отметила, что отраслевые круглые столы позволят предпринимателям обозначить проблемы и найти пути их решения.

«Предпринимательство – это не спринт, это марафон. Мы сегодня собрались для того, чтобы сделать наш бег эффективнее и быстрее», — сказала председатель Ханты-Мансийского регионального отделения «Деловой России» Татьяна Жигулина.