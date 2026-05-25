Родители Югры потратят в среднем 21 тысячу рублей на выпускной в 11 классе

В Югре средний сбор на выпускной вечер для учеников 11 класса в этом году составил 21 тысячу рублей. Для девятиклассников сумма ниже — 13 тысяч рублей, следует из данных SuperJob.

Для сравнения, в Москве на выпускной девятиклассника в среднем собирают 17 тысяч рублей, одиннадцатиклассника — 25 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге суммы составляют 15 тысяч и 23 тысячи рублей соответственно.

При этом часть родителей сообщила, что их дети не будут проводить выпускные вечера. Среди родителей девятиклассников таких 13%, среди родителей учеников 11 классов — 7%.

Отдельная статья расходов — праздничный наряд. В среднем одежда и обувь для сына-девятиклассника обходятся родителям в 18 тысяч рублей, для дочери — в 16 тысяч рублей.

В 11 классе расходы на наряды выше для девушек: на юношей родители тратят в среднем 20 тысяч рублей, на девушек — 23 тысячи рублей.

Специальную праздничную одежду не покупают 19% родителей сыновей-девятиклассников и 15% родителей дочерей. Среди одиннадцатиклассников от обновок отказываются реже: 15% родителей юношей и 8% родителей девушек.