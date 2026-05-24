Хоккейный клуб «Югра» обыграл «Химик» и вышел вперед в финале ВХЛ

Хоккейный клуб «Югра» оказался в шаге от завоевания Кубка чемпиона России — главного трофея Всероссийской хоккейной лиги. В четвертом матче финальной серии плей-офф команда из Ханты-Мансийска обыграла воскресенский «Химик» со счетом 3:0, сообщает ugra-news.ru.

Игра прошла в Воскресенске и получилась напряженной для обеих команд. После двух периодов счет так и не был открыт: соперники действовали осторожно, а вратари Евгений Волохин и Владимир Сохатский несколько раз выручали свои команды.

Во втором периоде «Югра» выдержала тяжелый отрезок в меньшинстве. Почти две минуты игроки не могли провести смену, поскольку в игре не возникало пауз, а скамейка «Химика» находилась рядом с зоной гостей. Тем не менее ханты-мансийская команда выстояла.

Все решилось в третьем периоде. На 44-й минуте Георгий Бусаров бросил с нулевого угла и застал врасплох вратаря «Химика» — шайба оказалась в сетке. Позже «Югра» снова надежно сыграла в меньшинстве, а после выхода со скамейки штрафников Вадим Фаттахов убежал к воротам соперника и со второй попытки увеличил преимущество.

За несколько минут до конца матча тренеры «Химика» заменили вратаря на шестого полевого игрока, но «Югра» воспользовалась этим и забила в пустые ворота. Точку в игре поставил Александр Кирпичников.

Владимир Сохатский провел очередной «сухой» матч в плей-офф. «Югра» выиграла обе встречи в Воскресенске, а счет в финальной серии стал 3:1 в ее пользу. Пятая игра пройдет 26 мая в Ханты-Мансийске и начнется в 19:00. В случае победы команда Александра Перова сможет завоевать трофей.