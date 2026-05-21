В Югре с начала года цены выросли на 3,3%

В Югре с начала года потребительские цены выросли в среднем на 3,3%. Такие данные к концу апреля 2026 года привел Тюменьстат.

Наиболее заметный рост пришелся на сферу услуг и отдельные категории продуктов. Сильнее всего подорожал пассажирский транспорт — тарифы увеличились на 31,6%.

Также выросла стоимость зарубежного туризма — на 18,9%, правовых услуг — на 18,4%, ветеринарных услуг — на 16,8%. Цены на автомобильный бензин поднялись на 3,4%, на дизельное топливо — на 1,6%.

Среди продуктов лидером по росту стали куриные яйца, которые подорожали на 21,7%. Овощи и фрукты выросли в цене на 15,5%, сахар — на 7,7%, крупы и бобовые — на 5,6%. Кроме того, немного подорожали алкогольные напитки, хлеб, кондитерские изделия, мясная продукция и морепродукты.

Часть товаров, наоборот, стала дешевле. Макаронные изделия снизились в цене на 3,7%, сыр — на 3,6%, молоко и молочная продукция — на 3%, сливочное масло — на 2,2%.