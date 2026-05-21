Суд Нефтеюганска назначил подростку условный срок за поджог четырех автомобилей

В Нефтеюганске 16-летнего подростка признали виновным в поджоге четырех автомобилей с патриотической символикой. Суд назначил ему 1 год и 8 месяцев условно, сообщает stribuna.ru со ссылкой на пресс-службу полиции Югры.

Преступление произошло в июне 2025 года. Три автомобиля полностью сгорели, еще один удалось спасти: владелец вовремя заметил огонь и сам его потушил.

После задержания выяснилось, что школьник действовал под влиянием мошенников. Они представились сотрудниками его школы и правоохранительных органов и убедили подростка, что его семья якобы подозревается в финансировании терроризма.

Чтобы, как ему говорили, избавить близких от уголовного преследования, юноше предложили поджечь автомобили и перевести 200 тысяч рублей. Он выполнил эти требования.

Подростку грозило до 5 лет реального лишения свободы. Следующие 2 года он проведет под испытательным сроком. Новое преступление может привести к замене условного наказания на реальное.