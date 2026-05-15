В Югре вырос интерес к дачам и загородным домам

Спрос на загородную недвижимость в Сургуте и Югре заметно вырос перед летним сезоном. Жители округа все чаще рассматривают дачи и частные дома не только как место для отдыха, но и как альтернативу квартире, сообщил СИА-ПРЕСС директор сургутского филиала компании «Этажи» Константин Сыпко.

«Если говорить простыми словами, интерес к загородным домам, дачам и коттеджам вырос по нескольким причинам: спрос превышает предложение, особенно на хорошие, теплые дома с коммуникациями; все больше покупателей хотят жить загородом круглый год, поэтому обращают внимание на качество строительства и уровень инфраструктуры; цены на такие дома постепенно растут – примерно на 10% за год, но более простые варианты остаются по-прежнему стабильными в цене», – рассказал Сыпко.

По его словам, рынок загородной недвижимости в ХМАО остается востребованным, несмотря на рост цен на стройматериалы и колебания спроса за последние годы. Тем более инфраструктура в пригородных поселках постепенно развивается: появляются дороги, магазины, качественный интернет, а в некоторых районах уже есть газ и централизованное водоснабжение.

Руководитель отдела загородной недвижимости НатальяНестерова отметила, что в начале весны спрос на дачи и загородные объекты в Югре вырос на 28-35% по сравнению с первыми месяцами года. Количество предложений на рынке тоже увеличилось – примерно на 8-12%, однако этого пока недостаточно, чтобы закрыть растущий спрос.

При этом, средняя стоимость дачных участков в ХМАО этой весной варьируется от 200 тысяч до 2,5 миллиона рублей – в зависимости от направления, площади участка и уровня строительства. А самые доступные готовые дачи сейчас стоят около 2,1 миллиона рублей.

«Снижение доступности классической городской первичной недвижимости перераспределяет интерес части жителей Югры в пользу строительства и покупки готовых индивидуальных домов. Весенне-летний период традиционно активизирует сделки с земельными участками и готовыми дачными домами. Изменения условий по государственным программам поддержки и динамика ключевой ставки заставляют покупателей чаще рассматривать загородный сегмент как альтернативу дорогому городскому жилью», – дополнила эксперт.

Покупателям посоветовали внимательно проверять документы на дом и участок, оценивать качество строительства и коммуникаций, а также заранее учитывать расходы на содержание недвижимости. Также важно обращать внимание на инфраструктуру поселка – наличие дорог, магазинов, транспорта и стабильного интернета.

Ранее эксперты Авито Недвижимости также поделились, что количество объявлений о продаже дачных участков в регионе выросло на 12% по сравнению с началом года и на 8% – к февралю.



Одновременно продолжили расти и цены. Средняя стоимость дачного участка в ХМАО в марте достигла 1,85 миллиона рублей – это на 9% больше, чем в начале года. При этом самый заметный рост за первый квартал зафиксировали именно в марте: за месяц цена прибавила еще 5%.