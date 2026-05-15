Более 50 тысяч югорчан планируют привлечь к «Семейному месяцу»

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семей. Праздник ежегодно проходит в одну и ту же дату и в 2026 году выпал на пятницу. Выходного дня по этому случаю не будет, но в Югре к празднику традиционно приурочили целый «Семейный месяц».

«В течение месяца для детей и их родителей проводятся различные мероприятия в онлайн и офлайн форматах (игровые программы, конкурсы, викторины, квесты, выставки, флешмобы, видеоуроки, показ фильмов для семейного просмотра, театральные постановки, библиотечные чтения, публикации, лекции, спортивные соревнования, концерты, родительские собрания, спортивные, культурные и образовательные интерактивы)», – рассказали в департаменте социального развития Югры.

Проект проводится в Югре с 2020 года. По информации окружных властей, в 2026 году участниками «Семейного месяца» должны стать не менее 50 тысяч жителей региона.

Напомним, в России также существует отдельный праздник, посвященный семье, – День семьи, любви и верности в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии. Его ежегодно отмечают 8 июля.

