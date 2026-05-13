Росавиация предложила сократить субсидии на межрегиональные авиарейсы в 2026 году

Федеральные власти планируют сократить субсидии на межрегиональные авиаперевозки в обход Москвы на 7,6% в 2026 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой письмо замруководителя Росавиации Алексея Буевича российским авиакомпаниям.

Из письма следует, что к 23 апреля перевозчики должны были представить предложения по скорректированным субсидируемым маршрутам. Это необходимо для сокращения лимитов бюджетных обязательств, установленных соглашениями между авиакомпаниями, регионами и Росавиацией.

Представитель Минтранса подтвердил возможное уменьшение финансирования программы «с учетом сформировавшейся ранее экономии».

По данным Минфина, в Министерстве транспорта каждый год проводят приоритизацию расходов из федерального бюджета. Деньги были распределены Росавиацией в 2023 году — 1,7 млрд рублей, в 2024 году — 0,16 млрд рублей, в 2025 году — 0,4 млрд рублей.

Программа субсидирования межрегиональных рейсов действует с 2013 года. Ее запустили для развития прямых перелетов между регионами без пересадки в Москве.

Это решение может затронуть Югру, так как в регионе довольно много субсидируемых рейсов.