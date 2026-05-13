Станислав Дробышевский прочитает лекции в Сургуте и Ханты-Мансийске

Российский антрополог Станислав Дробышевский станет гостем регионального культурного проекта «Гастрольная карта Югры». С 14 по 17 мая 2026 года он проведет серию встреч в регионе, сообщили организаторы проекта.

В Сургуте лекции пройдут 14-15 мая. Дробышевский — кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор просветительского портала «Антропогенез.ru», педагог, популяризатор научного мировоззрения, лектор форума «Ученые против мифов» и член научно-экспертного совета «Сообщества молодых».

14 мая в 12:00 он выступит с лекцией «Сибирь тропическая». Слушателям расскажут, что Сибирь не всегда была холодным заснеженным краем, а миллионы лет назад здесь были джунгли и жаркие саванны.

В этот же день в 15:00 пройдет лекция «Груз прошлого в нашем мозге» о том, как за сотни миллионов лет нервная система человека превратилась в сложную структуру, части которой по-прежнему решают древние задачи. В 19:00 запланирована лекция «Человек и жираф» — об эволюции людей и жирафов и причинах их различий.

15 мая в 11:00 Дробышевский прочитает лекцию «Байки из грота». В ее основе — 50 реальных историй из жизни древних людей, которые помогли разгадать геологи, зоологи, археологи и антропологи.

В 15:00 состоится лекция «Тупики эволюции: почему вымирали люди?» о причинах исчезновения больших популяций человека в прошлом. В 17:00 пройдет лекция «Кому в плейстоцене жить хорошо? Рецепт правильной жизни» — о том, как жили предки человека и стоит ли современным людям ориентироваться на этот опыт.

В свою очередь, 16 и 17 мая Станислав выступит в Ханты-Мансийске с темами «Дети и прошлое», а также «История из жизни древних людей». Мероприятия будут платными — 600 рублей за лекцию, билеты продаются на сайте «Музея природы и человека».