80% югорчан одобрили штрафы за выброс мусора из автомобилей

Большинство жителей Югры поддерживают высокие штрафы за выброс мусора из автомобилей. Сейчас, согласно КоАП РФ, за такое нарушение гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам ‒ до 50 тысяч рублей. Такие меры поддерживают 80% югорчан, а против выступили только 12% опрошенных, передает сервис SuperJob.

Женщины одобряют ужесточение штрафов чаще мужчин ‒ 85% против 76%. При этом мужчины чаще высказывались против таких мер.

Некоторые участники опроса считают, что проблему нужно решать комплексно.

«Мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации», ‒ отмечают респонденты.

Водители поддерживают штрафы даже чаще пешеходов: положительно к таким мерам относятся 83% автомобилистов против 78% среди пешеходов.