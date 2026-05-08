Госавтоинспекция Югры предупредила водителей о диких животных на трассах

С наступлением тепла в Югре дикие животные стали чаще выходить на автодороги, поэтому водителей призвали быть особенно внимательными на трассах. Об этом сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

В ведомстве напомнили, что столкновения автомобилей с лесными обитателями происходят нередко и могут приводить к тяжелым последствиям для всех участников движения. Для лося дорога не является препятствием, а для медведя после зимней спячки она может стать местом поиска еды, оставленной человеком.

В Госавтоинспекции советуют не доставать телефон при виде животного у проезжей части, а заранее подумать о безопасном проезде. Если зверь еще не вышел на трассу, водителю лучше снизить скорость, чтобы при необходимости успеть затормозить, и аккуратно проехать мимо.

Если животное уже начало движение по дороге, нужно остановиться и включить аварийную сигнализацию. Выходить из машины, пугать зверя или пытаться его объехать не стоит: животное может запаниковать, и предугадать его дальнейшие действия будет невозможно.

На опасных участках трасс водителям рекомендуют двигаться медленнее и следить за обочинами. В Госавтоинспекции отмечают, что даже опытный автомобилист не сможет заранее рассчитать траекторию движения лося или оленя. Столкновение с крупным животным весом около 500 килограммов на скорости 80 км/ч по последствиям сравнимо с ударом о бетонную стену.

Особую осторожность нужно соблюдать ночью. В темное время суток звери чаще выходят на дорогу, поскольку поток машин снижается, а звуки автомобилей меньше их отпугивают. Водителям советуют пользоваться дальним светом, чтобы лучше видеть обочины, а также обращать внимание на знаки «Дикие животные» — они указывают на участки рядом с миграционными тропами.

За гибель животных при установленной вине водителя предусмотрены штрафы, которые могут достигать сотен тысяч рублей. Оставление места аварии может грозить лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток.

«Уважаемые водители! Наезд на животное — это ДТП, при возникновении которого необходимо обратиться к инспекторам дорожного движения. Берегите себя и других участников движения, и пусть ваши поездки приносят только приятные воспоминания», — обратился к жителям округа начальник управления Госавтоинспекции Югры Алексей Кисляков.