Правительство России отказалось от строительства железной дороги до Ханты-Мансийска

Строительство железной дороги до Ханты-Мансийска в Югре не планируется. Об этом ТАСС сообщили в департаменте дорожного хозяйства и транспорта региона. В ведомстве пояснили, что проект новой линии Салым — Ханты-Мансийск с продолжением до станции Приобье исключили из перечня приоритетных объектов, которые планировалось реализовать в округе.

Поводом для разъяснений стали сообщения в соцсетях о том, что железную дорогу до административного центра Югры якобы собираются построить до 2035 года. Эта информация вызвала заметный общественный отклик.

В департаменте уточнили, что такой проект действительно рассматривался ранее, однако конкретные сроки его реализации и объемы финансирования так и не были определены. После принятия соответствующего распоряжения правительства России перспективы его реализации больше не предусмотрены.

Жители Ханты-Мансийска, где живут более 113 тысяч человек, регулярно поднимают вопрос о развитии транспортной доступности города. Появление железной дороги могло бы повлиять на турпоток, возможности выезда жителей и доставку грузов.

Сейчас транспортное сообщение с административным центром Югры обеспечивают авиация, в том числе международные рейсы, а также автобусные и речные маршруты.